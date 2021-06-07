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"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг почти 46 миллиардов

Понедельник, 7 июня 2021, 13:25
 

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 17 629 кредитов на общую сумму 45,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, 18,367 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 5,89 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, а 21,686 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов.

 

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 592 кредитов на общую сумму 1,9 млрд грн.

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 31-м банком.

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Напоминаем:

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 17 037 кредитов на общую сумму в 43,9 млрд грн.

С начала работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.

В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".

Экономическая правда

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кредиты банки Минфин

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