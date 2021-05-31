Объем выданных "Доступных кредитов 5-7-9%" достиг 44 миллиардов
С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 17 037 кредитов на общую сумму в 43,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В частности, 17,888 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 5,74 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 20,326 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.
За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 603 кредитов на общую сумму 1,7 млрд грн.
На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 30 банками.
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Напоминаем:
С начала работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.
В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".
Экономическая правда
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