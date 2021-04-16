АРМА определило управляющего "трубы Медведчука"

Агентство по розыску и управления активами по результатам конкурса выбрало управляющим части нефтепровода "Самара – Западное направление" дочку "Нафтогаза" - "Укртранснафту".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия", - отметили в АРМА.

Выяснилось, что кроме "Укртранснафта" в конкурсе участвовало "ПрикарпатЗападтранс" - компания, которой своим постановлением Высший антикорсуд запретил распоряжаться данным активом.

"Кроме этого, АО "Укртранснафта" имеет большую материально-техническую базу и количество квалифицированных специалистов", - добавили в агентстве.

Далее должна быть осуществлена оценка активов и заключен договор между АРМА и "Укртранснафта".

Справка:

Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.

Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напоминаем:

Документы на конкурсном отборе управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" подали 2 компании.

Президент Владимир Зеленский заявил о возвращении в госсобственность решением СНБО части нефтепровода "Самара-Западное направление", в течение 2017-2019 годов было уничтожено 400 км нефтепровода.

"Дочка" Нафтогаза АО "Укртранснафта" принимает на временное ответственное хранение часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

На заседании 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение принять "неотложные меры" для возвращения нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" в собственность Украины.

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл Трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод", который в 2019 году приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале "Прикарпатзагадтранс". Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей.

Экономическая правда