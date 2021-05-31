Энерготаможня не позволяет "Нафтогазу" использовать "трубу Медведчука"

Энергетическая таможня отказала дочке "Нафтогаза", "Укртранснафте", в подтверждении полномочий по управлению отдельными активами нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", ведь формально они до сих пор в собственности "ПрикарпатЗападтранс".

Об этом известно из письма Энерготаможни Гостаможслужбы от 25 мая, текстом которого располагает ЭП.

Согласно письму, "Укртранснафта" обратилась к таможне о приостановлении действия разрешений "ПрикарпатЗападтранс" на открытие таможенного склада на территориях линейных производственно-диспетчерских станций (ЛПДС) "Новоград-Волынский" и "5С".

Эти станции входят в активы нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которыми до наложения ареста Высшим антикорсудом руководила ООО "ПрикарпатЗападтранс".

Также "Укртранснафта" просила предоставить ей разрешения на открытие и эксплуатацию таможенных складов на территориях двух ЛПДС.

Согласно постановлению ВАКС, отмечают в таможне, эти станции перешли на ответственное хранение в дочки "Нафтогаза" вместе с нефтепродуктопроводом. Впоследствии Агентство по управлению и розыска активов (АРМА) выбрало компанию управляющим "трубы".

Однако сейчас в Энерготаможню не поступало документов о подтверждении нахождения в собственности или пользовании "Укртрансгаза" резервуарных парков двух ЛПДС.

Именно это необходимо для получения разрешения на открытие таможенных складов. Только с ним "Укртранснафта" сможет хранить продукцию, перемещаемую через таможенную границу Украины, а следовательно - полноценно использовать нефтепродуктопровод.

Важно, что в Энерготаможню также не поступало судебных решений об отмене госрегистрации вещного права "ПрикарпатЗападтранс" относительно технологических объектов двух станций и прекращения предприятием права собственности на них.

Согласно Таможенному кодексу, говорят в ведомстве, пока отсутствуют основания для приостановления действия разрешений, выданных "ПрикарпатЗападтранс".

Поэтому Энерготаможня отказала "Укртранснафте" в предоставлении разрешения на открытие и эксплуатации таможенного склада на территориях станций "Новоград-Волынский" и "5С".

Справка:

Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.

Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напоминаем:

Агентство по розыску и управления активами по результатам конкурса выбрало управляющим части нефтепровода "Самара – Западное направление" дочку "Нафтогаза" - "Укртранснафту".

"Дочка" Нафтогаза АО "Укртранснафта" принимает на временное ответственное хранение часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

На заседании 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение принять "неотложные меры" для возвращения нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" в собственность Украины.

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл Трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод", который в 2019 году приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале "Прикарпатзагадтранс". Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей.

Экономическая правда