Рада не приняла за основу законопроект о снижении налогов для игорного бизнеса

Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект 2713-д, который предусматривает снижение налогов на игорный бизнес, отправив его на повторное первое чтение.

Документ за основу поддержали только 217 нардепов. За направление в комитет для подготовки на повторное первое чтение проголосовали 229 нардепов.

По словам инициатора законопроекта Олега Марусяка, он позволит "легализоваться большей части рынка и привлечь иностранных субъектов в этой сфере".

По его словам, снижение ставки налога на GGR "будет компенсировано за счет поступлений от платы за лицензию, ведь в Украине установлены самые высокие платы за лицензию в мире".

По словам Марусяка, профильный комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом.

Законопроектом снижается ставка налога на доход для организаторов азартных игр - с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров и казино - с 18% до 10%. Кроме этого, в три раза уменьшается стоимость лицензий.

А выигрыши до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) освобождаются от налога на доходы с физических лиц и военного сбора.

Читайте также: Закон об азартных играх вступил в силу: что дальше

Депутаты ставят на черное: кто выиграет, а кто проиграет от уменьшения стоимости азартных лицензий

Напомним:

Сообщалось, что нардепы планируют голосовать резонансный законопроект о снижении налогов на игорный бизнес.

Религиозные сообщества Украины различных конфессий заявили, что воспринимают законопроект № 2713-д "как циничную попытку лоббизма в интересах владельцев игорного бизнеса в Украине" и призвали Верховную Раду отклонить его.

Верховная Рада еще 4 марта, планировала рассмотреть законопроект № 2713-д, который предусматривает снижение ставок налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей.

Позже Рада хотела рассмотреть его 19 мая, но рассмотрение отложили.

Экономическая правда