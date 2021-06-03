Никак не успокоятся: Рада снова хочет снизить налоги для игорного бизнеса
Нардепы планируют голосовать резонансный законопроект о снижении налогов на игорный бизнес.
Об этом ЭП стало известно от нескольких собеседников в "Слуге народа".
В частности, речь идет о законопроекте 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов азартных игр - с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров и казино - с 18% до 10%. Кроме этого, в три раза уменьшается стоимость лицензий.
А выигрыши до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) освобождаются от налога на доходы с физических лиц и военного сбора.
Отметим что законопроект 2713-д, а также альтернативные 2713, 2713-1, 2713-2 и 2713-3 есть в повестке дня заседания Рады 3 июня.
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Напомним:
Религиозные сообщества Украины различных конфессий заявили, что воспринимают законопроект № 2713-д "как циничную попытку лоббизма в интересах владельцев игорного бизнеса в Украине" и призвали Верховную Раду отклонить его.
Верховная Рада еще 4 марта, планировала рассмотреть законопроект № 2713-д, который предусматривает снижение ставок налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей.
Позже Рада хотела рассмотреть его 19 мая, но рассмотрение отложили.
Экономическая правда
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