Игорный бизнес: Рада хочет снизить налоги для операторов

Верховная Рада в четверг, 4 марта, планирует рассмотреть законопроект № 2713-д, который предусматривает снижение ставок налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа", член налогового комитета ВР Марьян Заблоцкий.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предусматривается установление ставки налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет и игр в покер в сети Интернет, в размере 10%.

Ставка налога для букмекеров и казино - предусматривается снижение с 18% до 10% от дохода.

На прошлой неделе профильный комитет поддержал этот законпроект.

"Поддержанный на прошлой неделе налоговым комитетом законопроект 2713-д втрое снижает стоимость лицензий (убирается норма о тройной плате до вступления в действие системы онлайн мониторинга). Втрое снижает ставки на доход для операторов лотерей - с 30% до 10% от дохода. И почти вдвое снижается ставка налога для букмекеров и казино - с 18% до 10% от дохода", - написал Заблоцкий.

По его словам, законопроект предлагает убрать налогообложения выигрышей в сумме до 50 тыс грн уже со стороны физических лиц, а 90% дохода от лотерей будет получать частный организатор, и только 10% государство.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой стоимости лицензии для казино, согласованной в законе об игорном бизнесе, - нет ни в одной стране мира - 2 млн долл в год для Киева и 1 млн - для других регионов.

"Согласованная нами ежегодная плата за онлайн казино (200 тыс долл США в год) является одной из самых высоких в Европе", - отмечают авторы законопроекта

"В среднем в Европе ставка GGR (валовой игровой доход) составляет - 15%.

Однако надо понимать, что это та ставка, которая была установлена ​​уже тогда, когда рынок встал на ноги. До этого использовалась стимулирующая ставка 5-7%. Например, в Болгарии ставка налога GGR до 2013 года была 7% и только после того, как отрасль развилась была увеличена до 15%", - добавляют нардепы.

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Напомним:

Госказначейство подтвердило поступление 23,4 миллиона гривень от выдачи первой лицензии на игорный бизнес - меньше, чем ожидалось ранее.

В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс о создании госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки", который предусматривает, что указанный спецфонд будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

Экономическая правда