Новости 29 июня: транзит газа, тариф на электроэнергию, ремонт дорог в обход Prozorro

О транзите. "Газпром" на аукционе вновь отказался бронировать на июль дополнительную транзитную мощность Украине объемом 63,7 млн кубометров газа в сутки.

Об обходе Prozorro. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ремонт аэропортов и дорог в обход процедуры закупок через Prozorro.

О Смелянском. Наблюдательный совет АО "Укрпошта" продлила контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года - до 30 июня 2023 года.

О налоге на Google. Президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, который Верховная Рада приняла 3 июня.

О теневой экономике. В 2020 году уровень теневой экономики по предварительным расчетам составлял 30% объема официального ВВП, что на 3 п.п. превышает уровень 2019 года.

О программе правительства. Кабинет Министров разработал новую Программу действий до 2024 года - теперь она втрое больше и охватывает цели от инфраструктуры до энергетики, бизнеса и инвестиций.

О тарифе на электроэнергию. Кабмин продлил действие спецобязательств участников рынка электроэнергии до 1 августа, поэтому к этой дате тариф для населения останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.

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