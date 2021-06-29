Зеленский подписал закон, который разрешает ремонт аэропортов и дорог в обход Prozorro
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ремонт аэропортов и дорог в обход процедуры закупок через Prozorro.
Об этом сообщается на сайте Рады.
В частности, закон разрешает выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro - стоимость работ оценивают минимум в 85 млрд гривен.
Законом также разрешается закупка без тендеров работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украини. Речь идет о модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Закарпатье.
Эти закупки могут проводиться не через тендеры, а с помощью переговорной процедуры.
Как отмечается на странице соответствующего законопроекта №5309 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 25 июня.
Напомним:
Верховная Рада на заседании 3 июня приняла законопроект 5309, которым разрешила выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro - стоимость работ оценивают минимум в 85 млрд гривень.
Ранее ЭП опубликовала заключение Минфина, где указывалось, что Кабинет Министров хочет потратить до 30-й годовщины независимости Украины 5 423,2 миллиона гривен.
В Кабинете министров отметили, что траты в 5 423,2 миллиона гривен, предусмотренные к 30-й годовщине независимости Украины, кроме праздничных торжеств включают масштабные инфраструктурные проекты.
Экономическая правда
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