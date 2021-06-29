Все разделы
Укр / Рус

Зеленский подписал закон, который разрешает ремонт аэропортов и дорог в обход Prozorro

Вторник, 29 июня 2021, 15:40
 

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ремонт аэропортов и дорог в обход процедуры закупок через Prozorro.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В частности, закон разрешает выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro - стоимость работ оценивают минимум в 85 млрд гривен.

Законом также разрешается закупка без тендеров работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украини. Речь идет о модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Закарпатье.

Эти закупки могут проводиться не через тендеры, а с помощью переговорной процедуры.

Как отмечается на странице соответствующего законопроекта №5309 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 25 июня.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 3 июня приняла законопроект 5309, которым разрешила выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro - стоимость работ оценивают минимум в 85 млрд гривень.

Ранее ЭП опубликовала заключение Минфина, где указывалось, что Кабинет Министров хочет потратить до 30-й годовщины независимости Украины 5 423,2 миллиона гривен.

В Кабинете министров отметили, что траты в 5 423,2 миллиона гривен, предусмотренные к 30-й годовщине независимости Украины, кроме праздничных торжеств включают масштабные инфраструктурные проекты.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Зеленский дороги инфрастуктура законодательство

powered by lun.ua
Материалы по теме
Президент подписал закон о "налоге на Google" 29 июня 2021, 09:35
Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля 29 июня 2021, 09:00
Зеленский поблагодарил ЕС за согласие на подписание соглашения об "открытом небе" 28 июня 2021, 15:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!