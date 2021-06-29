"Последний срок": Смелянский будет руководить "Укрпоштой" еще два года

Наблюдательный совет АО "Укрпошта" продлила контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года - до 30 июня 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что кандидатуру действующего гендиректора единогласно поддержали все члены наблюдательного совета, включая представителей акционера Укрпочты - Министерства инфраструктуры Украины.

"Укрпошта находится в критически важном моменте своего существования: вскоре компания станет полноправным игроком на банковском рынке и задействует масштабные инвестиции в 100 млн евро от международных финансовых учреждений на развитие инфраструктурных проектов (1850 авто для передвижных отделений, 7 сортировочных центров).

На этом этапе наблюдательный совет считает, что стабильность компании является первоочередным условием для достижения этих амбициозных целей. Поэтому наблюдательный совет единогласно, согласно уставу компании, решил продлить трудовой договор действующего генерального директора. Также это вотум доверия к профессионализму Игоря Смелянского во внедрении неотложных задач акционерного общества", - заявил глава наблюдательного совета Беноит Плеска.

"Менять труднее, чем создавать новое. За эти пять лет мне удалось собрать в Укрпоште сильную команду управленцев и запустить под их руководством ряд реформ. Сейчас нужно довести эти реформы до логического результата, и я благодарен наблюдательному совету, министру инфраструктуры и президенту за постоянную поддержку, доверие и возможность довести начатое до конца.

Потому что впереди в Укрпошты еще открытие почтового банка, строительство современных сортировочных центров и полная цифровизация страны с запуском передвижных отделений в самые отдаленные населенные пункты. Эти задачи положены в основу стратегии 2022-2026, которую мы представляем уже осенью , - сказал Смелянский.

"За пять лет работы Игоря Смелянского на должности генерального директора Укрпошты компании удалось впервые за долгое время выйти в значительную прибыль. Укрпошта существенно обновила автопарк, улучшила качество сервиса, запустила новые коммерческие почтовые продукты, которые позволили компании увеличить доходы, стала 5-ым в Украине провайдером услуг по приему платежных карточек по количеству POS-терминалов, а также существенно улучшила международные рейтинги Украины среди операторов почтовой связи и получила приз лучшей почты мира в 2019 году в 2-х категориях.

Также было начато несколько масштабных стратегических проектов, призванных улучшить работу Укрпошты: запуск передвижных отделений в рамках полной диджитализации Укрпошты, привлечено инвестиционные средства для строительства современных сортировочных центров и хабов", - добавляет пресс-служба компании.

Отмечается, что 2020 год Укрпошта закончила с прибылью в 165 млн грн, половину из которых перечислила в государственный бюджет в качестве дивидендов. Также Укрпошта выплатила за прошлый год 3 млрд грн налогов и сборов.

Смелянский в Facebook добавил, что этот срок на посту гендиректора "Укрпочты" станет для него последним.

"У меня и команды много планов (о них напишу 1 июля) и только 2 года, чтобы все успеть, ведь это мой последний срок на этом посту. Да, последний.

Я отдаю себе отчетность, что для кого-то сегодняшние новости - повод для радости, для кого-то - для печали, а кто-то уже некоторое время примеряет мое кресло или примеряет меня к другому. Я спокойно отношусь и к первому, и ко второму. СЕО, как и футбольных тренеров, могут заменить в любой момент. Но я рад, что сегодня принято именно такое решение", - написал он.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 16 июня принял изменения в постановление, которым разрешил назначать генерального директора "Укрпочты" вне конкурса через наблюдательный совет предприятия.

Игорь Смелянский стал генеральным директором ПАО "Укрпочта" в 2018 году, с ним заключили контракт на три года - до 30 июня 2021 года.

До этого два года он занимал данную должность в статусе исполняющего обязанности.

Экономическая правда