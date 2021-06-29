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В 2020 году доля теневой экономики достигла 30% ВВП

Вторник, 29 июня 2021, 12:11
 
unsplash

В 2020 году уровень теневой экономики составлял 30% объема официального ВВП, что на 3 п.п. превышает уровень 2019 года.

Об этом говорится в публикации Минэкономики.

Так, в 2019 году уровень теневой экономики составлял 27% ВВП.

"Усложнение условий экономической деятельности, в результате введения противоэпидемических мер в Украине и мире, вызвали естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов, что и привело к росту тенизации экономики", - объясняют в Минэкономики.

В то же время, отмечают в ведомстве, такой рост является меньшим по сравнению с ростом на протяжении предыдущих кризисных периодов, свидетельствуя о неординарности проявлений коронакризы.

В частности, речь идет о частичном изменении паттернов человеческого поведения, которые изменили каналы тенизации и ограничили возможности для тенизации, заблокировали традиционные каналы при недостаточной, пока, распространенности новых.

Также в ведомстве отметили, что процессы тенизации экономики обуславливаются и недостаточно благоприятной средой. Положительные ожидания от реформ, их реализация стимулируют население к расширению деятельности в легальном секторе при условии улучшения инвестклимата в стране.

Системными факторами, сдерживающими процессы детенизации, назвали: низкий уровень защиты прав собственности и ликвидности фондового рынка, защиты прав инвесторов; недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности; несовершенство судебной системы; высокий уровень коррупции и наличие неподконтрольных территорий.

Экономическая правда

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теневая экономика ВВП Минэкономики

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