ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5%

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%.

Об этом говорится в региональном экономическом обзоре ЕБРР за июнь, передает "Интерфакс-Украина".

"Ожидается, что ВВП вырастет на 3,5% как в 2021-м, так и в 2022 году", - говорится в обзоре ЕБРР.

В ЕБРР считают, что основные риски связаны с медленным продвижением в стране реформ и относительно медленными темпами вакцинации.

"Хотя в первом квартале 2021 года экономика снизилась на 2% в годовом измерении из-за длительных карантинных ограничений, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары", - добавили в ЕБРР.

Напоминаем:

В 1 квартале 2021 года реальный ВВП уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

В НБУ заявили, что падение ВВП прежде всего обусловлено увеличением отрицательного вклада чистого экспорта.

В обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.