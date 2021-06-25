Новости 25 июня: рекордный уровень безработицы, кредит от Всемирного банка
О рекордном уровне безработицы. В первом квартале 2021 года уровень безработицы составил 10,5% - это самый высокий показатель с начала 2017 года.
О кредите от Всемирного банка. Правительство вместе со Всемирным банком заключили соглашение на сумму 350 млн долларов, средства будут направлены, в частности, на поддержку в условиях пандемии.
Об электроэнергии. Министерство энергетики инициировало продление срока действия действующего ПСО (возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии) до 1 августа.
Об экономичесих санкциях ЕС против России. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласились продлить экономические санкции против России на полгода.
О еврооблигациях "Нафтогаза". НАК "Нафтогаз" летом будет готовиться к возможному выпуску еврооблигаций, однако решение о целесообразности их размещения окончательно примут осенью.
Эксклюзив ЭП:
Соучредитель белорусского краудфанд-фонда Bysol: Киев – первый город, куда едут белорусы, спасаясь от режима Лукашенко
Ярослав Лихачевский рассказал ЭП, как украинские программисты помогают белорусам получать средства в криптовалюте, кто и на какую помощь может рассчитывать и как белорусские власти преследуют активистов. (укр)
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua