Минэнерго инициировало продление до августа действующего ПСО на рынке электроэнергии

Министерство энергетики инициировало продление срока действия действующего ПСО (возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии) до 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Новая модель ПСО должна реализовать две главные задачи: защитить социально уязвимые слои населения из-за снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы.

Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, которой сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что ситуация, сложившаяся на рынке электроэнергии в мае-июне, полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО.

"Именно поэтому Минэнерго неоднократно обращалось к НКРЭКУ о необходимости срочного реагирования. Часть мероприятий регулятором уже осуществлена. Ожидаем принятия в ближайшее время следующих решений, которые помогут стабилизировать рынок. Уже в первой половине июля ожидаем увидеть положительные результаты.

Это создаст условия для возможности использования объективных данных для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта", - добавили в ведомстве.

ПСО - возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

Напомним:

Ранее Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт/ч. Правительство продлило механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.

Сообщалось, что Минэнерго представит до 1 июля 2021 года новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения.

Экономическая правда