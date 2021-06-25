Минэнерго инициировало продление до августа действующего ПСО на рынке электроэнергии
Министерство энергетики инициировало продление срока действия действующего ПСО (возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии) до 1 августа.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Новая модель ПСО должна реализовать две главные задачи: защитить социально уязвимые слои населения из-за снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы.
Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, которой сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно", - говорится в сообщении.
В Минэнерго добавили, что ситуация, сложившаяся на рынке электроэнергии в мае-июне, полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО.
"Именно поэтому Минэнерго неоднократно обращалось к НКРЭКУ о необходимости срочного реагирования. Часть мероприятий регулятором уже осуществлена. Ожидаем принятия в ближайшее время следующих решений, которые помогут стабилизировать рынок. Уже в первой половине июля ожидаем увидеть положительные результаты.
Это создаст условия для возможности использования объективных данных для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта", - добавили в ведомстве.
ПСО - возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.
Напомним:
Ранее Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт/ч. Правительство продлило механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.
Сообщалось, что Минэнерго представит до 1 июля 2021 года новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения.
Экономическая правда
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