Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на 350 миллионов долларов - Шмыгаль
Правительство вместе со Всемирным банком заключили соглашение на сумму 350 млн долларов, средства будут направлены, в частности, на поддержку в условиях пандемии.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.
"Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", - сообщил глава правительства.
Он добавил, что благодаря этой сделке правительство сможет реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.
Напоминаем:
Всемирный банк и Фонд чистых технологий на льготных условиях предоставят Украине 211 млн долларов кредита для повышения стойкости энергосистемы на "Укргидноенерго".
Экономическая правда
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