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Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на 350 миллионов долларов - Шмыгаль

Пятница, 25 июня 2021, 11:16
 

Правительство вместе со Всемирным банком заключили соглашение на сумму 350 млн долларов, средства будут направлены, в частности, на поддержку в условиях пандемии.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", - сообщил глава правительства.

Он добавил, что благодаря этой сделке правительство сможет реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Напоминаем:

Всемирный банк и Фонд чистых технологий на льготных условиях предоставят Украине 211 млн долларов кредита для повышения стойкости энергосистемы на "Укргидноенерго".

Экономическая правда

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Всемирный банк Кабмин

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