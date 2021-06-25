В первом квартале безработица достигла рекордного с 2017 года уровня – Госстат
В первом квартале 2021 года уровень безработицы составил 10,5% - это самый высокий показатель с начала 2017 года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Отмечается, что количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,8 млн человек.
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55%.
"Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,4 млн человек", - добавили в Госстате.
Напомним:
По состоянию на 24 июня 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 354 тыс человек, что на 105 тыс человек меньше, чем в начале года: на 1 января на учете состояло 459 тыс зарегистрированных безработных, сообщили в Минэкономики.
В ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель 2021 года НБУ прогнозировал, что в 2021 году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%, номинальная зарплата вырастет на 17,8, реальная - на 8,6%.
Экономическая правда
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