Новости 24 июня: Windows 11, санкции против Фукса и Фирташа, новые правила для самокатов

О Windows 11. Компания Microsoft представила новую номерную версию своей операционной системы Windows 11.

О санкциях против Фукса и Фирташа. Президент ввел в действие анонсированные ранее санкции против Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

О новых правилах для самокатов. Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами проката электросамокатов в Киеве, согласно которому скорость средств микромобильности должна быть снижена, а все их пользователи застрахованы.

О Дубилете. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета в международный розыск.

О ценах на топливо. Предельные розничные цены на дизтопливо и бензин с 24 июня по 3 июля составят 29,23 гривни за литр и 30,84 гривни за литр соответственно.

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"Нафтогазу" и его компаниям задолжали 125 миллиардов: как власти предлагают выходить из кризиса

Потребители, коммунальные предприятия и поставщики задолжали государственной компании космическую сумму. Что предлагают делать власти?(укр)