Зеленский ввел санкции против Фукса, Фирташа и окружения Путина

- ряд авиакомпаний ("Аэрофлот", "Вертолеты России", "Газпром авиа", "Руслайн", "Трансаэро" и т.д.),
- заводов ("Брянский электромеханический завод", "Улан-Удэнский авиационный завод", "Феодосийский Оптический Завод", "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", "Симферопольский винодельческий завод" и т.д.),
- учреждения в оккупированном Россией Крыму (так называемое "Управления делами президента РФ в Республике Крым", "Керченский государственный морской технологический университет", "Санаторий" Гурзуфский"
- и другие.
Полный перечень подсанкционных лиц в документах на странице указа.
Что было раньше: 24 июня Зеленский ввел санкции против 55 банков и 3 человек.
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Предыстория:
18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
Фукс назвал введенные СНБО санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова и собирался подать на него в суд, а также на решение по санкциям.