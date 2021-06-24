Зеленский ввел санкции против Фукса, Фирташа и окружения Путина

Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек - на три года и бессрочно.

Источник: указ №266/2021

Детали: Президент ввел в действие анонсированные ранее санкции против Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Также экономические ограничения касаются российских олигархов Олега Дерипаски, трех Ротенбергов, боевика Игоря Безлера, члена ППК "Вагнера" ​​Дмитрия Уткина.

В частности, Фирташу и Фуксу блокируют активы, ограничат торговые операции, полностью прекращается транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, им запрещено выводить деньги за пределы Украины, аннулируются определенные лицензии и разрешения, они не могут участвовать в приватизации, аренде государственного имущества и тому подобное.

Подсанкционные лица также теряют все государственные награды и другие санкции. Ограничения будут действовать три года.

Среди компаний, против которых ввели санкции: