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Зеленский ввел санкции против Фукса, Фирташа и окружения Путина

Четверг, 24 июня 2021, 18:15
 

Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек - на три года и бессрочно.

Источник: указ №266/2021

Детали: Президент ввел в действие анонсированные ранее санкции против Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Также экономические ограничения касаются российских олигархов Олега Дерипаски, трех Ротенбергов, боевика Игоря Безлера, члена ППК "Вагнера" ​​Дмитрия Уткина.

В частности, Фирташу и Фуксу блокируют активы, ограничат торговые операции, полностью прекращается транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, им запрещено выводить деньги за пределы Украины, аннулируются определенные лицензии и разрешения, они не могут участвовать в приватизации, аренде государственного имущества и тому подобное.

Подсанкционные лица также теряют все государственные награды и другие санкции. Ограничения будут действовать три года.

Среди компаний, против которых ввели санкции:

  • ряд авиакомпаний ("Аэрофлот", "Вертолеты России", "Газпром авиа", "Руслайн", "Трансаэро" и т.д.),
  • заводов ("Брянский электромеханический завод", "Улан-Удэнский авиационный завод", "Феодосийский Оптический Завод", "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", "Симферопольский винодельческий завод" и т.д.),
  • учреждения в оккупированном Россией Крыму (так называемое "Управления делами президента РФ в Республике Крым", "Керченский государственный морской технологический университет", "Санаторий" Гурзуфский"
  • и другие.

Полный перечень подсанкционных лиц в документах на странице указа.

Что было раньше: 24 июня Зеленский ввел санкции против 55 банков и 3 человек.

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Предыстория:

18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Фукс назвал введенные СНБО санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова и собирался подать на него в суд, а также на решение по санкциям.

Украинская правда

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Фирташ санкции Зеленский Путин

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