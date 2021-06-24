САП направила в Интерпол запрос с просьбой объявить Дубилета в международный розыск

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета в международный розыск.

Об этом и.о. руководителя САП Максим Грищук сообщил в эфире Радио НВ.

При этом он отказался называть дату обращения, сославшись на тайну следствия.

Напомним:

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит обязать Министерство внутренних дел убрать информацию о его розыске.

В конце марта 2021 года Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Высший антикоррупционный суд заочно его арестовал.

По версии следствия, Дубилет в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств Приватбанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

В НАБУ считают, что чиновники Приватбанка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы потом скрыть это преступление.

В декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации "Приватбанка". Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство в целом потратило более 155 млрд гривен.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров по национализации Приватбанка.

Хозсуд Киева еще рассматривает иск бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его оффшорной компании Triantal Investments по возврату им долей в банке.

28 мая 2021 года Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил новым главой правления банка Герхарда Бьоша.

Читайте также: Как спасали ПриватБанк и что происходило за кулисами

Что стоит за национализацией ПриватБанка. Версия экс-правления

Игорь Коломойский: Мне не нужен "Приват", но пусть вернут 2 миллиарда долларов