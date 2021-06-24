Немного дороже: обнародованы предельные цены на бензин до 3 июля

Предельные розничные цены на дизтопливо и бензин с 24 июня по 3 июля составят 29,23 гривни за литр и 30,84 гривни за литр соответственно.

Об этом сообщает Нефтегазовая ассоциация.

23 июня на сайте Министерства экономики обнародованы новые расчеты средней стоимости 1 литра бензина и дизельного топлива на третью декаду июня, к которым добавляется максимальная торговая наценка.

На основании расчетов "Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" с учетом цен на мировых биржах, определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,23 гривни, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,84 гривни.

Учитывая размер максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению Кабинета министров должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо, и новых средних цен, предельная розничная цена на следующие 10 дней составляет:

1 л. дизтоплива - 29,23 грн/л. (0,14 грн); 1 л. бензина - 30,84 грн/л (0,02 грн).

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Напомним:

Кабмин внес изменения в госрегулировании цен на автомобильные бензины и дизтопливо, которые реализуются через сеть автозаправочных станций.

Экономическая правда