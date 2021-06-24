Microsoft официально представила операционную систему Windows 11

Компания Microsoft представила новую номерную версию своей операционной системы Windows 11.

Об этом сообщается в блоге компании.

Windows 11, в частности, получит новое меню "Пуск" и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами, обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграцию с Teams и другие изменения.

"Windows 11 - это удобное пространство для творчества, в котором вы можете реализовать свои замыслы благодаря обновленному интерфейсу. Переработанное меню "Пуск" и новые способы связи с близкими вам людьми, просмотра новостей, а также взаимодействия с играми и содержанием: Windows 11 - идеальное место для непринужденного самовыражения и творчества ", - говорится в сообщении.

Microsoft заявляет, что Windows 11 - "самая защищенная" ОС компании.

Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно чем раньше благодаря улучшением работы с фоновыми задачами.

"Сервис Microsoft Teams теперь интегрирован прямо в Windows 11 как для коммерческих пользователей, так и для потребителей. Таким образом, Microsoft отказывается от использования Skype с Windows 10. Microsoft Teams можно найти прямо на панели задач", - пишет The Verge.

Обновления будет бесплатным для владельцев Windows 10, заявил на презентации главный директор по продуктам Microsoft Панос Панай.

По его словам, новая ОС будет лучше работать на нескольких мониторах, и будет запоминать расположение приложений в различных окнах и восстанавливать их при подключении.

Также в браузере Edge появилась опция, позволяющая переключаться между горизонтальным и вертикальным расположением вкладок.

"Windows 11 - это мощность и безопасность Windows 10 с обновленным переработанным интерфейсом. Эта операционная система также поддерживает новые инструменты, звуки и программы. Мы продумали все. Благодаря этому вы получите новые впечатления от работы на ПК", - добавили в компании.

"Windows 11 еще не готова, но ее выпустят позже в этом году. ПК с предустановленной ОС Windows 11 поступят в продажу позже в этом году", - говорится в сообщении.

Экономическая правда