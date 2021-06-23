Новости 23 июня: увольнение Сологуба из НБУ, внедрение электронного билета

О Сологубе. Совет Национального банка согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности заместителя председателя в связи с окончанием срока его полномочий 10 июля 2021 года.

О Витренко. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на внеочередном заседании 24 июня может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко.

Об американских автомобилях. В США подержанные машины моделей, пользующихся большим спросом, из-за пандемии стали стоить на несколько тысяч долларов больше своих первоначальные цены.

О "Криворожстали". Горно-металлургическое предприятие "Криворожсталь" ( "АрселорМиттал Кривой Рог") рассматривает строительство собственной солнечной электростанции, в частности проанализируют приобретения ТЭС.

О Microsoft. Акции Microsoft выросли на 1,2% на Нью-Йоркской бирже, благодаря чему ее рыночная стоимость превысила 2 триллиона долларов, сейчас среди публичных компаний такую капитализацию имеет лишь Apple.

Об э-билете. Кабмин предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте - члены правительства одобрили соответствующий законопроект.

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