"Криворожсталь" может построить электростанцию

эп

Горно-металлургическое предприятие "Криворожсталь" ( "АрселорМиттал Кривой Рог") рассматривает строительство собственной солнечной электростанции, в частности проанализируют приобретения ТЭС.

Об этом глава "Криворожстали" Мауро Лонгобардо рассказал в интервью ЭП.

Отмечается, что у предприятия достаточно пустых территорий для строительства, например, солнечных электростанций. Как отметил Лонгобардо, такая возможность рассматривается.

"Здесь главное - понять эффективность технологий. Важны сезонность и погодные условия, количество солнечных дней в Кривом Роге", - пояснил он.

Для того чтобы завод работал, добавил Лонгобардо, требуется мощность в 450 МВт.

По его словам, предприятию также было бы интересно проанализировать приобретение Криворожской ТЭС при продаже своих тепловых электростанций

"Криворожсталь" - крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, 15 лет назад было приватизировано индийским миллиардером Лакшми Митталом. Впоследствии его переименовали из "Криворожстали" на "АрселорМиттал Кривой Рог".

Читайте больше: Глава "Криворожстали" Мауро Лонгобардо: рента, электроэнергия, газ - все это должно быть дешевле

Экономическая правда