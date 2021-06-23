"Криворожсталь" может построить электростанцию
Горно-металлургическое предприятие "Криворожсталь" ( "АрселорМиттал Кривой Рог") рассматривает строительство собственной солнечной электростанции, в частности проанализируют приобретения ТЭС.
Об этом глава "Криворожстали" Мауро Лонгобардо рассказал в интервью ЭП.
Отмечается, что у предприятия достаточно пустых территорий для строительства, например, солнечных электростанций. Как отметил Лонгобардо, такая возможность рассматривается.
"Здесь главное - понять эффективность технологий. Важны сезонность и погодные условия, количество солнечных дней в Кривом Роге", - пояснил он.
Для того чтобы завод работал, добавил Лонгобардо, требуется мощность в 450 МВт.
По его словам, предприятию также было бы интересно проанализировать приобретение Криворожской ТЭС при продаже своих тепловых электростанций
"Криворожсталь" - крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, 15 лет назад было приватизировано индийским миллиардером Лакшми Митталом. Впоследствии его переименовали из "Криворожстали" на "АрселорМиттал Кривой Рог".
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Экономическая правда
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