Кабмин одобрил законопроект о введении е-билета в общественном транспорте
Кабмин предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте - члены правительства одобрили соответствующий законопроект.
Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.
"Сегодня правительство утвердит законопроект для эффективного внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте", - сказал он, открывая заседание правительства.
Позже правительство одобрило соответствующий законопроект.
По словам премьера, документ утверждает форму, реквизиты и сведения, которые должен содержать е-билет.
"Это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе", - сказал Шмыгаль.
Напомним:
Министерство инфраструктуры представило е-билет для всех видов муниципального транспорта.
Экономическая правда
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