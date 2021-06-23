Кабмин одобрил законопроект о введении е-билета в общественном транспорте

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Кабмин предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте - члены правительства одобрили соответствующий законопроект.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство утвердит законопроект для эффективного внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте", - сказал он, открывая заседание правительства.

Позже правительство одобрило соответствующий законопроект.

По словам премьера, документ утверждает форму, реквизиты и сведения, которые должен содержать е-билет.

"Это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе", - сказал Шмыгаль.

Напомним:

Министерство инфраструктуры представило е-билет для всех видов муниципального транспорта.

Экономическая правда