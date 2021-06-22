Аукцион по приватизации ОГХК состоится в конце августа

Аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) состоится 31 августа 2021 года.

Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

По его словам, советник по приватизации сформировал стартовую цену в 3,7 млрд грн по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия.

"Обеспечен также рост прибыли компании в 6 раз - с 100 млн в 2019 до 600 млн грн в 2020 года. Раскрыта потенциальным инвесторам информация о сырьевых запасах компании. Впервые в истории Украины снят гриф ДСП.

Такая комплексная работа привела, в частности, к увеличению предложения стартовой цены с 2,1 до 3,7 млрд грн", - добавил он.

Сенниченко добавил, что предварительную заинтересованность в объекте выразил широкий круг инвесторов, часть из которых - иностранные.

Напоминаем:

Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.

В Фонде госимущества надеются на рост стоимости на ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", сейчас стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.

Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Экономическая правда