Аукцион по приватизации ОГХК состоится в конце августа
Аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) состоится 31 августа 2021 года.
Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
По его словам, советник по приватизации сформировал стартовую цену в 3,7 млрд грн по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия.
"Обеспечен также рост прибыли компании в 6 раз - с 100 млн в 2019 до 600 млн грн в 2020 года. Раскрыта потенциальным инвесторам информация о сырьевых запасах компании. Впервые в истории Украины снят гриф ДСП.
Такая комплексная работа привела, в частности, к увеличению предложения стартовой цены с 2,1 до 3,7 млрд грн", - добавил он.
Сенниченко добавил, что предварительную заинтересованность в объекте выразил широкий круг инвесторов, часть из которых - иностранные.
Напоминаем:
Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.
В Фонде госимущества надеются на рост стоимости на ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", сейчас стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.
Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.
Экономическая правда
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