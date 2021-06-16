Кабмин утвердил условия приватизации ОГХК: стартовая цена – не менее 3,7 миллиардов
Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.
Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, определены обязательства для покупателя по инвестициям, по социальному пакету для работников, а также по соблюдению требований природоохранного законодательства.
"ОГХК станет первым объектом программы "Большая приватизация". Это важный шаг к уменьшению доли и роли государства в экономике, что обещал в своей предвыборной программе президент Украины.
Прозрачная приватизация - это не только возможность привлечь сотни миллионов инвестиций и увеличить производство, но и одна из самых эффективных антикоррупционных мер", - написал он.
По словам Шмыгаля, уже более 10 компаний, в том числе иностранных, заинтересовались покупкой ОГХК.
"Поэтому мы ожидаем, что стартовая цена возрастет во время открытого аукциона", - добавил он.
Напоминаем:
В Фонде госимущества надеются на рост стоимости на ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", сейчас стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.
Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.
Экономическая правда
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