Кабмин утвердил условия приватизации ОГХК: стартовая цена – не менее 3,7 миллиардов

Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, определены обязательства для покупателя по инвестициям, по социальному пакету для работников, а также по соблюдению требований природоохранного законодательства.

"ОГХК станет первым объектом программы "Большая приватизация". Это важный шаг к уменьшению доли и роли государства в экономике, что обещал в своей предвыборной программе президент Украины.

Прозрачная приватизация - это не только возможность привлечь сотни миллионов инвестиций и увеличить производство, но и одна из самых эффективных антикоррупционных мер", - написал он.

По словам Шмыгаля, уже более 10 компаний, в том числе иностранных, заинтересовались покупкой ОГХК.

"Поэтому мы ожидаем, что стартовая цена возрастет во время открытого аукциона", - добавил он.

Напоминаем:

В Фонде госимущества надеются на рост стоимости на ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", сейчас стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.

Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Экономическая правда