Все разделы
Укр / Рус

Кабмин утвердил условия приватизации ОГХК: стартовая цена – не менее 3,7 миллиардов

Среда, 16 июня 2021, 17:20
 

Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, определены обязательства для покупателя по инвестициям, по социальному пакету для работников, а также по соблюдению требований природоохранного законодательства.

"ОГХК станет первым объектом программы "Большая приватизация". Это важный шаг к уменьшению доли и роли государства в экономике, что обещал в своей предвыборной программе президент Украины.

Прозрачная приватизация - это не только возможность привлечь сотни миллионов инвестиций и увеличить производство, но и одна из самых эффективных антикоррупционных мер", - написал он.

По словам Шмыгаля, уже более 10 компаний, в том числе иностранных, заинтересовались покупкой ОГХК.

"Поэтому мы ожидаем, что стартовая цена возрастет во время открытого аукциона", - добавил он.

Напоминаем:

В Фонде госимущества надеются на рост стоимости на ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", сейчас стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.

Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин ОГХК приватизация

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин отменил требование теста для украинцев, возвращающихся из-за рубежа 16 июня 2021, 16:40
Кабмин продолжил адаптивный карантин, но ослабил ограничения 16 июня 2021, 14:37
Кабмин выделил 23 миллиона на улучшение диагностики и лечения COVID в больницах СБУ 16 июня 2021, 14:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!