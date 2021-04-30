Правительство призвали уволить весь топ-менеджент УЗ и набсовет

Временная следственная комиссия призвала Кабмин уволить всех членов правления Укрзализныци вместе с исполняющим обязанности председателя правления Иваном Юриком и начать поиск новых членов наблюдательного совета.

Об этом председатель ВСК от Верховной Рады Юлия Гришина сообщила в своем Facebook.

"Под впечатлением от сплошной некомпетентности, дерзости и огромных убытков государственной железной дороги, члены ВСК сегодня приняли ряд радикальных решений", - сообщила она.

Так, комиссия решила "признать и.о. председателя правления и членов правления "Укрзализныци" некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности".

Кроме того, члены ВСК обратятся к Кабмину с требованием уволить Юрика, а также членов правления и всех временно исполняющих обязанности руководителей компании, "которые фактически не несут никакой ответственности за состояние нашей железные дороги".

Другим решением стало признание работы наблюдательного совета "Укрзализныци" неудовлетворительной и обращение к правительству с требованием досрочно начать поиск "компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины".

Также ВСК призвала привести уровень зарплат членов наблюдательного совета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателями компании.

Гришина заметила, что на заседание комиссии 30 апреля не появились "оба человека, которые непосредственно отвечают за работу "Укрзализныци" - министр инфраструктуры Владислав Криклий и и.о. председателя правления компании Иван Юрик". Люди, которые представляли должностных лиц, на заседании не обладали достаточным количеством информации о работе УЗ.

Поэтому в ВСК решили, что в дальнейшем "неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе следственной комиссии и соответствующим образом квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом Украины".

Напоминаем:

Временная следственная комиссия Верховной Рады считает финансовый план Укрзализныци на 2021 год нереальным к выполнению из-за завышенных показателей от перевозок.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" приняла решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного председателя правления компании.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака, и.о. председателя правления стал Иван Юрик.

Экономическая правда