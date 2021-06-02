КШЭ аннулирует контракт с "Укроборонпромом" и сделает аналитику бесплатно – Милованов

Киевская школа экономики аннулирует контракт с "Укроборонпромом" и сделает аналитику бесплатно.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал президент КШЭ, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, которого накануне избрали главой наблюдательного совета "Укроборонпрома".

"Этот контракт, который мы сейчас обсуждаем, переговоры по нему начались в июне 2020 года, то есть примерно год назад. Меморандум был подписан, по-моему, зимой.

Решение совета директоров было принято в феврале и т.п. У меня есть текст задания, я его на пресс-конференции открою - это о национальной безопасности и экономике", - рассказал Милованов.

При этом он отверг обвинения в коррупции из-за контракта КШЭ с "дочкой" госконцерна.

"Еще один факт, который я хочу сказать. То предприятие, которое подписало контракт (ГП" Спецтехноэкспорт "- ред.), я в нем даже не работаю.

То есть меня обвиняют во взятке, но предприятие, которое подписало контракт ... я там не работаю. Оно связано с КШЭ через совет директоров, который контролирует и меня, и это предприятие, но я в нем даже не руководитель, не сотрудник. То есть это безосновательно", - добавил он.

На вопрос, нет ли здесь конфликта интересов, Милованов ответил:

"Вообще нет. Но, понимаете, уже начали ко мне ходить разные посредники, решали, ходоки и говорят: ну, надо заплатить, и все - медийные атаки на тебя прекратятся. То есть это какие-то аферисты. Мы этого делать не будем, я обычно по этому поводу начинаю злиться и шантажировать себя не даю, и школу тем более".

"Поэтому мы, во-первых, сделаем этот контракт бесплатно, то есть мы его сейчас аннулировали, и мы сделаем эту работу бесплатно. Это 50 тысяч долларов плюс НДС, это не такие большие деньги именно за этот объем работы. Это примерно 500 часов работы аналитиков высокого уровня. Настоящая рыночная цена этого контракта 250 тыс долларов.

Но это не первый контракт, который мы бесплатно делаем для "Укроборонпрома". Например, мы делали бесплатно образование. Но просто чтобы не вестись на провокации этих аферистов, которые, наверное, никакого отношения к реальности не имеют, я еще предлагаю любому госпредприятию - такой же контракт на 50 тысяч долларов мы сделаем бесплатно. Потому что наша функция как университета - это помогать строить государство, а не зарабатывать деньги. Поэтому этот контракт мы аннулируем и делаем работу бесплатно. И любому предприятию, которое обратится к нам в течение двух недель, мы сделаем бесплатно аналитику похожего типа", - резюмировал он.

Напомним:

Дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" (входит в концерн "Укроборонпром") 20 мая заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.

Журналисты обратили внимание, что заказ Киевской школе экономики сделали за день до того, как президента КШЭ Тимофея Ммилованова президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Советник главы ОП и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов вызвал на дебаты журналиста Юрия Бутусова, который обвинил его во взяточничестве из-за истории с тем, что "дочка" Укроборонпрома заказала в КШЭ исследованияе на 1,68 млн за день до назначения Милованова в концерн.