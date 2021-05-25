"Дочка" Укроборонпрома заказала КШЭ исследования за 1,7 млн накануне назначения Милованова в концерн

Дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" (входит в концерн "Укроборонпром") 20 мая заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Prozorro".

При этом, никакие данные о предмете исследований в отчете о закупке не обнародованы, указанный срок оказания услуг - до 1 октября 2021 года.

По данным в системе "Prozorro", аванс в размере 30% должны выплатить в течение 3 банковских дней после подписания договора, остальные 70% стоимости - в течение 5 банковских дней после предоставления услуг.

"Закупку провели без аукциона, так как "Спецтехноэкспорт" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках", - отмечает издание.

Журналисты обращают внимание, что заказ Киевской школе экономики сделали за день до того, как президента КШЭ Тимофея Ммилованова президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Основателем КШЭ является международная общественная организация "Киевский экономический институт", которую основали Артем Поздняков, Валентин Зеленюк и бельгиец Том Купе.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава Владимира Горбулина.