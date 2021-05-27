Уже есть секунданты: Милованов вызвал журналиста Бутусова на дебаты из-за истории с "Укроборонпромом"

Советник главы ОП и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов вызвал на дебаты журналиста Юрия Бутусова, который обвинил его во взяточничестве из-за истории с тем, что "дочка" Укроборонпрома заказала в КШЭ исследованияе на 1,68 млн за день до назначения Милованова в концерн.

Об этом Милованов и Бутусов написали в Facebook.

История с дебатами началась с того, что Бутусов написал, что "школа Милованова получила взятку в 1,68 миллиона гривен от Укроборонпрома в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета Укроборонпрома".

"Открытое коррупционное преступление и конфликт интересов для НАБУ, особенно возмутительное изза того, что директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов и директор Укроборонпрома Юрий Гусев смеют оправдывать эту аферу", - написал журналист.

Он обратил внимание, что торги провели 20 мая - "конкурентов на торгах не было, а закупку провели в одного участника", а уже 21 мая Милованова указом президента ввели в наблюдательный совет концерна.

Милованов на это ответил, что Бутусов безосновательно обвинил его во взятке.

Милованов в комментариях к своему посту в Facebook добавил, что ситуация с "Укроборонопром" не является коррупцией.

"Является ли это коррупцией? Нет. Есть контракт с УОП Да. Но это и так известно из публичной информации", - отметил он.

"Юрий Бутусов обвинил меня во взятке в 1,68 млн грн. Безосновательно. В старые времена за это вызывали на дуэль и стрелялись. Сегодня времена вегетарианские и поэтому я вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты (по правилам, зеркальным правилам дуэлей 19- го века).

Если выиграет Бутусов, мы вместе идем в НАБУ. Он пишет заявление, а я даю показания. Если взятки нет и Бутусов проигрывает дуэль (а я уверен, что так и будет, потому что правда за мной), то Бутусов на камеры отжимается от пола (чисто без рисования) 20 раз и громко говорит "Я крикуха и еропка", - написал также президент КШЭ.

После этого глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предложил провести дебаты политической команды Офиса президента против представителей гражданского общества - в частности, чтобы он дебатировал с заместителем председателя ОП Татаровим, подозреваемым в коррупции.

Позже Бутусов написал, что бывшие заместители генпрокурора Давид Сакварелидзе, Виктор Трепак и бывший руководитель САП Назар Холодницкий "согласились выступить в качестве секундантов в дебатах".

Милованов же написал в Facebook, что попросил быть секундантом бывшего топ-менеджера Нафтогаза Андрея Фаворова.

На вопрос о возможной подаче в суд за клевету Милованов ответил: "Для тех, кто говорит, что я должен подать в суд за клевету: Вы правы. Это тоже будет, дальше".

Позже Милованов добавил, что секунданты Андрей Фаворов (от него) и Назар Холодницкий (от Бутусова) "переписываются".

"Фаворов предложил следующий формат: видео трансляция, украинский язык, каждая сторона имеет 5 мин на вступительное слово, затем 3 мин ответа (rebuttal), затем 1 мин каждому на вопросы и 3 мин каждому ответа. Фаворов предложил ведущего", - добавил он.

Также Милованов попросил все СМИ и другие организации, заинтересованные в предоставлении площадки, обращаться к Фаворову.

В то же время на сайте "Укроборонпрома" 26 мая вышло заявление, в котором говорится, что "Спецтехноэкспорт" заказал исследование в Киевской школы экономики еще в январе этого года.

"Накануне в СМИ появилась информация, что Укроборонпром заказал в Киевской школы экономики исследования за день до назначения ее руководителя Тимофея Милованова в набсовет концерна. Эта информация является манипулятивной и не соответствует действительности.

Отмечается, что решением от 26 января 2021 "Спецтехноэкспорту" поручили начать переговоры с КШЭ на предмет возможности такого исследования.

"Запрос Укроборонпрома на эконометрический анализ в КШЭ обусловлен необходимостью изучения стратегических направлений развития отрасли, обеспечение увеличения продаж на международных рынках с учетом текущих ограничений и возможностей оборонной отрасли, а также проведение всестороннего анализа экономических моделей ее развития.

Договорные отношения с КШЭ, которым предшествовала многомесячная подготовка, Спецтехноэкспорт оформил 20 мая", - добавили в "Укроборонпроме".

"Исследование предшествует разработке корпоративной стратегии и направлено на то, чтобы четко определить сферы направления развития и согласовать экономический компонент с потребностями сектора национальной безопасности и обороны", - заявил первый заместитель генерального директора концерна Роман Бондарь.

Кроме этого, 24 мая на сайте KШЭ вышел пресс-релиз о назначении Милованова в наблюдательный совет Укроборонпрома.

"Моими задачами в наблюдательном совете Укроборонпрома будут обеспечение переговорных процессов и усиления стратегического направления УОП, особенно с точки зрения экономики. Горжусь возможностью быть преемником Владимира Павловича Горбулина на этой важной позиции. Жалею только, что не смогу больше приобщиться от KSE к совместным проектам KSE и Укроборонпрома, которые мы начали в этом году.

Они касаются аналитического направления - эксперты KSE готовят исследования и репорты по различным сферам оборонной отрасли Украины. Теперь буду работать в другом качестве - представлять интересы Укроборонпрома. Уверен, коллеги в KSE справятся лучше без моего прямого привлечения", - говорится в заявлении Милованова.

КШЭ добавляет, что новое назначение Милованова не повлияет на выполнение обязанностей президента школы, которые остаются приоритетными.

Напомним:

Дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" (входит в концерн "Укроборонпром") 20 мая заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.

Журналисты обратили внимание, что заказ Киевской школе экономики сделали за день до того, как президента КШЭ Тимофея Ммилованова президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".