Изменения в набсовете Укроборонпрома: Горбулин исключен, введены Милованов и еще два новых члена
Суббота, 22 мая 2021, 11:01
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава Владимира Горбулина.
Об этом говорится в соответствующих указах №208 и №209, обнародованном на сайте ОП.
Также Зеленский отменил действия указов № 734, №747, №23, №242 и №424 от 2019 и 2020 годов соответственно.
Отмечается, что указы вступают в силу со дня публикации
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