Изменения в набсовете Укроборонпрома: Горбулин исключен, введены Милованов и еще два новых члена

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава Владимира Горбулина.

Об этом говорится в соответствующих указах №208 и №209, обнародованном на сайте ОП.

Также Зеленский отменил действия указов № 734, №747, №23, №242 и №424 от 2019 и 2020 годов соответственно.

Отмечается, что указы вступают в силу со дня публикации