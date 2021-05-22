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Изменения в набсовете Укроборонпрома: Горбулин исключен, введены Милованов и еще два новых члена

Суббота, 22 мая 2021, 11:01
 

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава Владимира Горбулина. 

Об этом говорится в соответствующих указах №208 и №209, обнародованном на сайте ОП. 

Также Зеленский отменил действия указов № 734, №747, №23, №242 и №424 от 2019 и 2020 годов соответственно. 

Отмечается, что указы вступают в силу со дня публикации

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Экономическая правда
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