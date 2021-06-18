Связанные с Пинчуком компании вернули Украине две лицензии на добычу газа и нефти

Представители крупного бизнеса Украины добровольно вернули две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти - речь идет о компании "Гео Альянс Таранушинское" и "Гео Альянс Юго-Орельское" (связанные с Виктором Пинчуком).

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге.

"Четвертый вопрос - это доклад главы Госгеонадр господина Опимаха по выполнению указа президента от 19 марта 2021 года о состоянии в сфере недропользования, введенного в действие 25 марта 2021 года", - сказал Данилов.

"Есть первые положительные реализации решения СНБО не по линии работы Госгеонедр, а со стороны представителей крупного бизнеса, которых мы пока не называем олигархами.

Впервые за все 30 лет независимости произошло событие, которое, мы надеемя, будет приобретать прецендентного характера, когда, проявляя социальную ответственность, добровольно вернули 2 лицензии на добычу природного газа и сырой нефти. Речь идет о компании "Гео Альянс Таранушинское" в Харьковской области и "Гео Альянс Юго-Орельское" в Днепропетровской области.

"Сейчас основатели этих компаний находятся на всем нам хорошо известных островах. Государство приветствует такие инициативы украинских киприотов и призывает других представителей крупного бизнеса последовать их примеру - быть ответственными пользователями недр", - сказал Данилов.

При этом он отказался на брифинге назвать фамилию бизнесмена, которому принадлежат эти компании.

"Они связаны с одним важным бизнесменом, рожденным в городе Днепропетровск", - сказал секретарь СНБО.

У Данилова уточнили, были ли эти компании в списке санкций.

"Эти две компании не были в списке санкций. Когда идет процесс, когда приходят к ним с проверками, есть владельцы, которые добровольно отказываются от лицензий, которые они взяли 15-16 лет назад", - сказал секретарь СНБО.

"Были также аннулированы как недобросовестным недропользователей четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно на 2018, 2019 и 2017 годы", - добавил он.

Компания Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кипр) входит в состав международной инвестиционно-консалтинговой группы "EastOne" Пинчука.

Напомним:

ДТЭК Рината Ахметова постоянно рассматривает месторождения доступных игроков на рынке, в частности месторождения "Гео Альянса" Виктора Пинчука - при этом топ-менеджер ДТЭК отказался подтвердить или опровергнуть информацию о выкупе.

Ранее ЭП со ссылкой на источник сообщила, что украинский олигарх Виктор Пинчук и миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать газодобывающую компанию Geo Alliance.

В группе EastOne Викора Пинчука заявили, что информация о продаже компании Geo Alliance не соответствует действительности.

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Экономическая правда