"Гео Альянс" Пинчука находится в сфере интересов ДТЭК - председатель ДТЭК

ДТЭК Рината Ахметова постоянно рассматривает месторождения доступных игроков на рынке, в частности месторождения "Гео Альянса" Виктора Пинчука - при этом топ-менеджер ДТЭК отказался подтвердить или опровергнуть информацию о выкупе.

Об этом он директор ДТЭК Максим Тимченко рассказал в интервью ЭП.

По данным ЭП, в ДТЭК готовятся к выкупу газовых месторождений компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука, а сумма будущего приобретения оценивается в более 100 млн долл. При этом, первая оценка достигала 300 млн долларов.

Тимченко отметил, что не может рассказывать детали и комментировать возможную сделку. "Ограничимся тем, что это потенциальная зона нашего интереса", - добавил он.

Касательно цены в 120 млн долларов за эту компанию он ответил, что "боится "попасть в штангу".

О том, почему энергетическая империя Ахметова продает ТЭС и шахты и скупает активы у Виктора Пинчука и россиян читайте в интервью ЭП: Председатель ДТЭК Максим Тимченко: Мы готовы продавать наши электростанции и шахты

Экономическая правда



