У Пинчука опровергают информацию о продаже газового бизнеса
В группе EastOne Викора Пинчука заявили, что информация о продаже компании Geo Alliance не соответствует действительности.
Об этом заявили в пресс-службе группы.
"Согласно коммуникационной политике, мы публично сообщаем как о покупках, так и о продаже активов. В противном случае, акционеры Geo Alliance сделали бы публичное заявление о продаже компании", - говорится в сообщении.
Напмоним:
Ранее ЭП со ссылкой на источник сообщила, что украинский олигарх Виктор Пинчук и миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать газодобывающую компанию Geo Alliance.
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Экономическая правда
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