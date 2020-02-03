Все разделы
Укр / Рус

У Пинчука опровергают информацию о продаже газового бизнеса

Понедельник, 3 февраля 2020, 16:47
 

В группе EastOne Викора Пинчука заявили, что информация о продаже компании Geo Alliance не соответствует действительности.

Об этом заявили в пресс-службе группы.

"Согласно коммуникационной политике, мы публично сообщаем как о покупках, так и о продаже активов. В противном случае, акционеры Geo Alliance сделали бы публичное заявление о продаже компании", - говорится в сообщении.

Напмоним:

Ранее ЭП со ссылкой на источник сообщила, что украинский олигарх Виктор Пинчук и миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать газодобывающую компанию Geo Alliance.

Читайте также: 

 Пинчук продает газовый бизнес: что произошло и почему это нехорошо для отрасли

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Пинчук

powered by lun.ua
Материалы по теме
Пинчук продает газовый бизнес — источник 3 февраля 2020, 10:40
Пинчук продает газовый бизнес: что произошло и почему это нехорошо для отрасли 3 февраля 2020, 07:30
Ярославский подтвердил, что покупает банк у Пинчука 23 января 2020, 10:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!