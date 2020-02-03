У Пинчука опровергают информацию о продаже газового бизнеса

В группе EastOne Викора Пинчука заявили, что информация о продаже компании Geo Alliance не соответствует действительности.

Об этом заявили в пресс-службе группы.

"Согласно коммуникационной политике, мы публично сообщаем как о покупках, так и о продаже активов. В противном случае, акционеры Geo Alliance сделали бы публичное заявление о продаже компании", - говорится в сообщении.

Напмоним:

Ранее ЭП со ссылкой на источник сообщила, что украинский олигарх Виктор Пинчук и миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать газодобывающую компанию Geo Alliance.

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Экономическая правда