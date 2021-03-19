РНБО запроваджує санкції проти двох десятків надрокористувачів

Рада національної безпеки і оборони вводить санкції проти 19 компаній, які використовують українські надра.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Санкції в сфері надрокористування введені щодо компаній "Геоконект", "Глобал Геоінвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест ойл компанії", "Надрапростір", "Інфогеотренд", "Ейджін марка", "Екогазальянс", "Епівал енерджі", "Юнол Ойл", "Профіннафт", "Бестгеотек".

"Проти цих 19 компаній застосований максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна", – зазначив Данілов.

За даними з відкритих джерел, вказані компанії входять до групи, яка належить бізнесмену Павлу Фуксу.

Компанії мають дозволи на геологічне вивчення нафтогазоносних площ на Полтавщині, що раніше належали компанії "Голден Дерік".

"Голден Дерік" за часів президентства Віктора Януковича була близькою до ексміністра Едуарда Ставицького та без конкурсів отримала три десятки родовищ в Полтавській області. Після зміни влади вона втратила ліцензії, але змогла більшу частину їх відсудити, що збіглося зі зміною власників фірми.

Власником стала фірма, що змінила назву на "Іст Юроуп Петролеум", підконтрольну бізнесмену Павлу Фуксу через кіпрську "Хартлог Лімітед". 33% цієї компанії належали державній "Надра України", яка вийшла з засновників 31 грудня 2018 року.

Данілов також заявив, що в Україні проведуть аудит всіх дозволів на користування надрами країни, починаючи з 1994 року. Попередні перевірки показали, що більшість дозволів отримали компанії, контроль яких здійснюється через офшори.

Економічна правда