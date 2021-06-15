Зеленский поддерживает передачу всех вокзалов в концессию

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею государственно-частного партнерства на всех вокзалах в Украине, а также, что министру инфраструктуры поставлена задача вывести Укрзализныцю на прибыль.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Мы же видим, что происходит с "Укрзализныцей". ... Я видел полностью их математику, полную их картину, их задолженность. Они банкроты, там миллиарды. Они сегодня платят еще кредиты, которые брали под 12-13% в долларе.

Там 200-300 млн долларов, из которых ежемесячно платят проценты. Сейчас пришел министр, Кубраков (министр инфраструктуры Александр Кубраков - ред.). Ему поставлена задача от банкротства (Укрзализныци - ред.) перейти к предприятию, которое зарабатывает деньги", - рассказал президент.

Он заявил, что поддерживает идею концессии вокзалов для улучшения состояния УЗ:

"Несмотря на то, что это стратегическое предприятие, я не вижу проблемы, если в здании вокзалов зайдут крупные ритейлеры. Чтобы там были магазины, кафе. Я считаю, что для концессии у нас есть законодательство, а если что-то не позволяет - надо менять".

Зеленский добавил, что "сдал бы все вокзалы в концессию, было бы очень круто - пусть люди зарабатывают и получают комфорт".

Напоминаем:

В мае Хозсуд Киева временно запретил взимать с "Укрзализныци" 140 млн долларов долга перед компанией VR Global Partners, L.Р. (Каймановы острова).

В 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений компании "Украинские железные дороги" привлекли в Проминвестбанке ряд кредитных линий на общую сумму более 300 млн долларов.

"Проминвестбанк" в конце февраля 2019 года передал права требования по кредитным договорам с "Укрзализныцей" - компании VR Global Partners.

Сообщалось, что банковские счета "Укрзализныци" с 6 мая 2021 года арестованы исполнительной службой за долги.

И.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания прилагает силы для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, некоторые счета уже разблокированы.

Экономическая правда