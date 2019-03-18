Промінвестбанк продав багатомільйонний борг "Укрзалізниці"

"Промінвестбанк" у кінці лютого передав права вимоги за кредитними договорами з "Укрзалізницею".

Про це повідомляє Finbalance.

Госпсуд Києва на початку березня отримав заяву від "Промінвестбанку", в якій банк просить залучити компанію VR Global Partners (Кайманові острови) як його правонаступника в справі за позовом до АТ "Укрзалізниця" про стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20- 3764/2-1 від 29 грудня 2011 року на суму 12,9 млн доларів і 114,9 млн грн.

Крім того, 11 березня Північний апеляційний госпсуд задовольнив подібна заява "Промінвестбанку" і замінив його на компанію VR Global Partners як правонаступника по іншій справі - №910/14018/18 - за позовом "Укрзалізниці" до "Промінвестбанку" про визнання недійсним пункту іншого кредитного договору - про відкриття кредитної лінії №К-03/140 від 7 березня 2012 року.

Свою заяву "Промінвестбанк" мотивував тим, що VR Global Partners є його правонаступником на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги від 22 лютого 2019 року, згідно з яким банк відступив для VR Global Partners права вимоги в т.ч. і за вищевказаним кредитним договором.

VR Global Partners пов'язують з VR Capital Group, яку створив інвестбанкір Річард Дітц - в минулому він був одним із засновників інвесткомпанії "Ренесанс Капітал", однак після кризи 1998 року він продав свою частку в "Ренесансі".

У лютому 2019 року "Укрзалізниця" заявила про спроби "Промінвестбанку", що належить російській держкорпорації "Внешэкономбанк", продати її кредитну заборгованість третім особам і "наполегливо рекомендувала потенційним зацікавленим сторонам утриматися від такої транзакції".

У свою чергу "Промінвестбанк" заявляв, що видав кредити для дочірніх структур "Укрзалізниці" на більш 150 млн доларів, які не були вчасно погашені. На думку банку, таким чином "Укрзалізниця" намагається підштовхнути його до дисконтування боргу.

Нагадаємо, обсяг позовних вимог "Промінвестбанку" до "Укрзалізниці" та її територіальних підрозділів перевищує 200 млн доларів.

Разом з тим, "Укрзалізниця" подала ряд позовів до "Промінвестбанку" про визнання недійсними ряду положень кредитних договорів та внесення змін до них.