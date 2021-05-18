Суд тимчасово заборонив стягувати з УЗ 140 мільйонів доларів боргу

Госпсуд Києва тимчасово заборонив стягувати з "Укрзалізниці" 140 млн доларів боргу перед компанією VR Global Partners, L.Р. (Кайманові острови).

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що 12 травня суд відкрив провадження за позовом УЗ до Промінвестбанку і VR Global Partners про визнання недійсним договору купівлі-продажу права вимоги від 22 лютого 2019 року.

13 травня суд задовольнив заяву "Укрзалізниці" про забезпечення позову в цій справі та, зокрема, заборонив державним і приватним виконавцям здійснювати примусове виконання рішень і вчиняти виконавчі дії, спрямовані на примусове виконання судових рішень у 8 справах, в яких боржником є "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця" свій позов обгрунтовує тим, що в 2011-2021 роках Промінвестбанк відкрив 8 кредитних ліній для "Південно-Західної залізниці" та одну кредитну лінію для "Південної залізниці"

22.02.2019 Промінвестбанк передав для VR Global Partners, L.Р. вказані права вимоги. За оцінками "Укрзалізниці", відповідний договір купівлі-продажу прав вимоги за своєю правовою природою є договором факторингу, оскільки, як зазначається, ціна купівлі грошової вимоги становила 123,55 млн дол, тоді як реальний борг за кредитними договорами, право вимоги якої передавався, був оцінений сторонами в договорі купівлі-продажу прав вимоги на суму 255,1 млн дол", - йдеться у повідомленні.

"На думку "Укрзалізниці", такі параметри договору купівлі-продажу права вимоги свідчать про наявність дисконту (різниця між реальною ціною вимоги і ціною, передбаченою в договорі, право вимоги за яким передається).

Так, за висновками "Укрзалізниці", спірний договір є удаваним, оскільки фактично є договором факторингу, а порушення вимог до форми, змісту, суб’єктного складу договору факторингу (відповідно до статті 203 ЦК України) зумовлює його недійсність. УЗ констатує, що VR Global Partners, L.Р. не має статусу фінансової установи, а тому не має права здійснювати факторингові операції", - цитує видання матеріали справи.

На цій підставі УЗ просить суд визнати спірний договір купівлі-продажу права вимоги недійсним.

При цьому, введення заборони на стягнення боргу має тимчасовий характер. Борги дозволять стягнути, якщо позов УЗ відхилять.

Як йдеться у судовому рішенні, заборона не спричинить ніяких збитків відповідачам.

Нагадаємо:

У 2011-2012 роках кілька територіальних підрозділів компанії "Українські залізниці" (зокрема Південна залізниця та Південно-Західна Південна залізниця) залучили у Промінвестбанку низку кредитних ліній на загальну суму понад 300 млн доларів.

У травні 2017 року "Укрзалізниця" звернулася до Кабміну, НБУ і РНБО з проханням надати роз'яснення, чи підпадає під дію рішення РНБО проведення ПАТ "Укрзалізниця" операцій щодо погашення зобов'язань за кредитними договорами, отриманими у банках із санкційного списку.

У листопаді 2017 року Вищий господарський суд скасував стягнення з "Укрзалізниці" 12,5 млн доларів заборгованості на користь Промінвестбанку.

У 2018 році Промінвестбанк подав низку нових позовів до "Укрзалізниці" про стягнення боргів на загальну суму в 157 млн доларів та 1,5 млрд грн.

"Промінвестбанк" у кінці лютого 2019 року передав права вимоги за кредитними договорами з "Укрзалізницею" - компанії VR Global Partners.

22 квітня 2021 року Верховний суд виніс рішення за чотирма справами, які стосуються боргів "Укрзалізниці" - усі чотири не на користь компанії.

Повідомлялось, що банківські рахунки "Укрзалізниці" з 6 травня 2021 року арештовані виконавчою службою за борги.

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що компанія докладає сил для врегулювання ситуації з арештом своїх рахунків через борги, деякі рахунки уже розблоковані.

"Зараз тривають судові процеси щодо підтвердження дійсності цієї переуступки, існують чинні рішення судів, що забороняють стягувати цей борг до моменту підтвердження належності нового кредитора, і як тільки ці процеси добіжать до свого логічного кінця, ми зможемо фіналізувати угоду з реструктуризації зазначеної заборгованості", - пояснив він.