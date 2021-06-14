Новости 14 июня: арбитраж против "Газпрома", сокращения в УЗ, цены на топливо

Об арбитраже против "Газпрома". Украина готова обратиться в органы конкуренции ЕС и подать иск на "Газпром" в международный арбитраж из-за блокирования транзита газа из Центральной Азии.

О скоращениях в УЗ. По результатам оценки управленческого персонала Укрзализныця решила оптимизировать штат работников центрального аппарата управления компании и сократить его на 30%.

О ценах на топливо. Минэкономики обнародовало новую среднюю стоимость дизтоплива и бензинов, с которой будет высчитываться предельная цена реализации топлива на АЗС на середину июня.

О МВФ. Президент Владимир Зеленский в контексте сотрудничества Украины с МВФ заявил, что несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, поскольку Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

О прибыли УЗ. Май 2021 года стал вторым месяцем подряд, когда Укрзализныця получила прибыль – заработала 39 млн грн.

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Прощай, пакет с пакетами? Что будет после запрета пластиковых пакетов

С 2023 года вместо полиэтиленовых пакетов украинцы должны будут использовать бумажные. Станет ли в стране меньше пластика? (укр)