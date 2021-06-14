Все разделы
Укр / Рус

Украина готова судиться с Газпромом за газ из Центральной Азии – Витренко

Понедельник, 14 июня 2021, 18:10
 

Украина готова обратиться в органы конкуренции ЕС и подать иск на "Газпром" в международный арбитраж из-за блокирования транзита газа из Центральной Азии.

Об этом в интервью Financial Times заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Газ из Центральной Азии сам по себе может заполнить всю украинскую газотранспортную систему", - добавил он.

По словам Витренко, "Нафтогаз" готовит официальные запросы на получение разрешения на транспортировку газа по трубопроводам "Газпрома". По словам Витренко, процесс может занять месяцы.

"Если они ("Газпром" - ред.) скажут "нет", то следующим шагом будет жалоба (Европейской комиссии - ред.) и арбитраж", - добавил Витренко, отметив, что судебный процесс может затянуться на годы.

Также "Нафтогаз" проводит документирование злоупотреблений "Газпромом" доминирующим положением на газовом рынке, чтобы в дальнейшем подать жалобу.

Напомним:

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы оказывать давление на российский Газпром, в частности речь идет о международных арбитражах.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Нафтогаз суд Витренко Газпром транзит газа

powered by lun.ua
Материалы по теме
Антимонопольный комитет разрешил "Укртранснафте" управлять "трубой Медведчука" - СМИ 11 июня 2021, 16:43
"Нафтогаз" назначил нового директора по управлению персоналом 11 июня 2021, 16:20
Фискалы проводят обыски в "Нафтогазе" из-за неуплаты 3 миллиардов 11 июня 2021, 15:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!