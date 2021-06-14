Украина готова судиться с Газпромом за газ из Центральной Азии – Витренко
Украина готова обратиться в органы конкуренции ЕС и подать иск на "Газпром" в международный арбитраж из-за блокирования транзита газа из Центральной Азии.
Об этом в интервью Financial Times заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Газ из Центральной Азии сам по себе может заполнить всю украинскую газотранспортную систему", - добавил он.
По словам Витренко, "Нафтогаз" готовит официальные запросы на получение разрешения на транспортировку газа по трубопроводам "Газпрома". По словам Витренко, процесс может занять месяцы.
"Если они ("Газпром" - ред.) скажут "нет", то следующим шагом будет жалоба (Европейской комиссии - ред.) и арбитраж", - добавил Витренко, отметив, что судебный процесс может затянуться на годы.
Также "Нафтогаз" проводит документирование злоупотреблений "Газпромом" доминирующим положением на газовом рынке, чтобы в дальнейшем подать жалобу.
Напомним:
Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы оказывать давление на российский Газпром, в частности речь идет о международных арбитражах.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua