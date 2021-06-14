В Укрзализныце сократят 30% работников центрального аппарата – Юрик

По результатам оценки управленческого персонала Укрзализныця решила оптимизировать штат работников центрального аппарата управления компании и сократить его на 30%.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ со ссылкой на слова и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика.

По его словам, сейчас наблюдательным советом АТ уже согласована новая структура центрального аппарата компании. Сокращение трети работников состоится в рамках ее реформирования - она должна соответствовать стратегии, задачам и объемам работы.

"Об оптимизации штата Укрзализныци было много разговоров, пора переходить к действиям. Должны как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями", - прокомментировал Юрик.

Сейчас в штате аппарата управления общества работают более 2,4 тыс. человек. Сокращение не коснется работников региональных филиалов, филиалов компании и работников рабочих профессий. Речь идет только о работниках административно-управленческого персонала.

В УЗ добавили, что все действия будут происходить по согласованию с профсоюзом и с соблюдением трудового законодательства.

Как пояснил глава УЗ, "работники, должности которых подлежат сокращению, будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы". Также они получат все причитающиеся выплаты и выходное пособие.

Напоминаем:

Май 2021 года стал вторым месяцем подряд, когда Укрзализныця получила прибыль - заработала 39 млн грн.

Экономическая правда