Укрзализныця второй месяц подряд получила прибыль

Май 2021 года стал вторым месяцем подряд, когда Укрзализныця получила прибыль – заработала 39 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ со ссылкой на и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика.

Юрик напомнил, что в январе 2021 года Укрзализныця, на фоне борьбы с финансовым кризисом и борьбой с пандемией сработала с убытком 693 млн грн, в феврале - 534 млн грн, марте - 448 млн грн.

Однако уже в апреле компания вышла на прибыльный уровень и заработала 35 млн грн прибыли, а в мае - почти 39 млн грн.

По его словам, положительная тенденция роста финансовых поступлений фиксируется благодаря эффективному внедрению антикризисного плана в компании и улучшению операционной работы в грузовом сегменте.

Кроме того повлияли увеличение объемов грузовых перевозок, а также ослабление карантинных мер в стране.

Увеличение доходов от пассажирских перевозок произошло благодаря новым рейсам и оживлению отпускного сезона. Так, в мае они составили более 585 млн грн, тогда как в апреле - почти 344 млн грн, в марте - около 364 млн грн.

Отмечается, что Укрзализныця в мае на 20,5% увеличила оборот грузовых вагонов, а среднесуточная нагрузка вышло на уровень докризисного 2019 года.

Напоминаем:

По итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли - это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Укрзализныця получила 1,2 млрд грн убытка в 2020 году.

"Укрзализныця" в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли.

Экономическая правда