Рожкова планирует оставаться в НБУ еще как минимум 4 года

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова планирует работать в Нацбанке еще как минимум 4 года.

Об этом она написала в Facebook.

"Впереди еще как минимум четыре года в Национальном банке. Я очень благодарна всем с кем работала и работаю за вашу гражданскую и профессиональную позицию, за принципиальность, за преданность делу.

Несмотря на то, что иногда бывает сложно, я с оптимизмом смотрю в наше совместное с Национальным банком будущее", - отметила Рожкова, добавив, что работает в НБУ 6 лет.

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Напомним:

Суд отменил решение Совета Национального банка о выговоре и выражении недоверия первому заместителю главы правления НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы правления Дмитрию Сологубу.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб оспаривают в Окружном административном суде Киева решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.

Совет Национального банков 5 октября объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком.

Посольство США в Украине разделяет обеспокоенность МВФ по поводу голосования Совета НБУ по поводу выговора заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

1 июля 2020 года глава Национального банка Яков Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления".

Верховная Рада на заседании 16 июля 2020 года назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Из команды Смолия в составе правления НБУ сейчас остались только Рожкова и Сологуб.

Экономическая правда