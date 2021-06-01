Новости 1 июня: Бюджетная декларация, экономическая ситуация, пластиковые пакеты
О Бюджетной декларации. Кабинет министров принял Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.
Об экономической ситуации. Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "достаточно плохую".
О пластиковых пакетах. На заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых, в магазинах и заведениях питания - у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.
О деньгах на выплаты ФОПам. Кабмин выделил дополнительные 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс грн ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от усиления карантина.
О сумме гарантирования вкладов. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается постепенно увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц с 200 тысяч грн до 400 тысяч грн сразу, а с 2023 года - до 600 тысяч грн.
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