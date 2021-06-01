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В Украине запретят продавать пластиковые пакеты - Верховная Рада приняла закон

Вторник, 1 июня 2021, 11:44
 

На заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий распространять пластиковые пакеты в магазинах, аптеках, заведениях питания и предоставления услуг - у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.

Об этом известно из трансляции заседания парламентариев.

Законопроект №2051-1 поддержали 297 нардепов.

Так, закон направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей среды и благоустройства территорий.

Он запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Этот запрет до 2023 года не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие пластиковые пакеты толщиной до 15 микрон, предназначенные для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда.

Также запретят использовать маркировку "био", "биопакеты" и "биоразлагаемые", если пакеты не имеют способности к биоразложению согласно европейским нормам. Кроме того, запретят склонять потребителей к покупке пластиковых пакетов.

Срок адаптации - 9 месяцев. В течение этого времени, говорят авторы закона, появятся альтернативы: бумажные пакеты, сумки многоразового использования.

После завершения переходного периода запрещенные пакеты нельзя будет распространять, они подлежат утилизации. За несоблюдение запретов предусмотрен штраф от 1700 до 3400 грн, за повторное нарушение - от 3400 до 8500 грн.

Экономическая правда

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