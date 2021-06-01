Кабмин принял Бюджетную декларацию на три года
Кабинет министров принял Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта Государственного бюджета на 22 год", – говорится в сообщении.
В документе обозначены общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие граничные показатели расходов, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.
"В среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики, для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19", – отметили в Минфине.
Кроме того, в Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое распределяется в рамках госбюджета на приоритетные направления. Среди приоритетов бюджетной политики, обозначенных декларацией:
усиление обороноспособности и безопасности государства;
развитие агропромышленного комплекса;
формирование чистой и безопасной окружающей среды;
развитие административных услуг и их цифровизация;
усиление энергонезависимости;
создание эффективной системы совершения социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
обеспечение качественного уровня медицины;
повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.
Также в министерстве добавили, что в принятой Бюджетной декларации предоставлены предложения относительно изменений в налоговый кодекс, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.
Экономическая правда
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