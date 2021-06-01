В парламенте предлагают увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тысяч

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается постепенно увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц с 200 тысяч грн до 400 тысяч грн сразу, а с 2023 года - до 600 тысяч грн.

Об этом сообщил председатель налогового комитета Данил Гетманцев в Telegram.

Законопроект №5542-1 пока направлено на рассмотрение комитета. Им предусматривается увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 000 гривен до 400 000 гривен со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022 года.

С 1 января 2023 года гарантированная сумма возрастет до 600 000 гривен.

Кроме того, в Раде зарегистрирован правительственный законопроект №5542 о присоединении Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц. Документ №5542-1 должен обеспечить плавность этого процесса и минимизацию возможных рисков.

Также отмечается, что долг ФГВФЛ состоянию на 1 апреля 2021 года состоит из задолженности по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-16 годах в сумме 68,9 млрд грн.

Общая задолженность, которую Фонд должен уплатить в декабре 2031 года, составляет 111,10 млрд грн, из которых 64,16 млрд грн - начисленные проценты. По расчетам Рабочей группы при Совете по финансовой стабильности, Фонд не сможет накопить средства в таких объемах. Дефицит средств Фонда составитт более 80 млрд грн.

Поэтому законопроектом также предусмотрены механизмы урегулирования погашения обязательств по векселям. Это планируют сделать путем перечисления соответствующих средств в госбюджет с учетом необходимости обеспечения финансовой стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании 14 апреля поддержал проект закона о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Фонд гарантирования вкладов физлиц хочет увеличить гарантированную сумму возмещения вдвое - до 400 тысяч гривень, в последний раз она увеличивалась в 2012 году.

В Фонде объясняли, что во время банковского кризиса 2014-17 годов для обеспечения выплат вкладчикам почти 90 неплатежеспособных банков, Фонд был вынужден привлечь почти 80 млрд грн кредитных средств под рыночные 10-14% от правительства и НБУ. С Нацбанком Фонд полностью рассчитался по долгу в почти 20 млрд гривен.

Экономическая правда