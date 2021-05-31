В Укрзализныце планируют сменить набсовет и правление

Вскоре будет объявлен конкурс на должности новых членов наблюдательного совета Укрзализныци, которые впоследствии выберут правление.

Об этом председатель временной следственной комиссии Верховной Рады Юлия Гришина сообщила в Facebook.

Гришина отметила, что во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем он согласился с доводами членов комиссии относительно критического состояния украинской железной дороги.

"Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на новых членов Наблюдательного Совета "Укрзализныци", которые в свою очередь выберут новое правление компании", - написала она.

Напоминаем:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минэкономики как можно быстрее восстановить работу Комитета по назначениям в наблюдательные советы, в конце апреля его независимые члены приостановили работу.

Временная следственная комиссия Верховной Рады считает финансовый план Укрзализныци на 2021 год нереальным к выполнению из-за завышенных показателей от перевозок.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" приняла решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного председателя правления компании.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака, и.о. председателя правления стал Иван Юрик.

Экономическая правда