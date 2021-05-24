Корпоративная реформа: Шмыгаль поручил возобновить работу Номинационного комитета
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минэкономики как можно быстрее восстановить работу Комитета по назначениям в наблюдательные советы, в конце апреля его независимые члены приостановили работу.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
Он подчеркнул, что внедрение корпоративной реформы является одной из главных задач Минэкономики. "Поручил быстрее восстановить работу Номинационного комитета для реализации следующих шагов", - добавил премьер.
Номинационный комитет, или Комитет по назначению, начал работу в 2018 году. Именно этот орган избирает и назначает руководителей наблюдательных советов к госпредприятий и госбанков на основе шортлиста Комиссии. В него входят как представители правительства, так и независимые члены.
Комитет возглавляет Джейсон Пеллмар, председатель регионального представительства IFC. Также независимыми членами являются директор ЕБРР в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман и бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.
В конце апреля на фоне кадровых изменений в "Нафтогазе" и "Укрзализныци" они заявили, что прекращают работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления.
Премьер Денис Шмыгаль неоднократно говорил о необходимости возобновить работу Комитета. Он подчеркивал, что именно этот шаг является одним из первых для перезапуска реформы корпоративного управления.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua