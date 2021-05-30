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Новости выходных: госбюджет США, низкие запасы газа

Воскресенье, 30 мая 2021, 18:00

О США. Президент Соединенных Штатов Джо Байден представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год с увеличением государственных расходов до $ 6 трлн. 

О газе. Уровень заполнения подземных хранилищ газа Европы в процентном исчислении достиг минимального за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года). 

О корпоративном управлении.Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил возобновить работу комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. 

О законопроектах. ЭП подробно описала за какие важны финансово-экономические законопроекты Верховная Рада будет голосовать на неделе. 

О КОД. Укравтодор и компания Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проектов строительства окружной дороги вокруг Киева (КОД).

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