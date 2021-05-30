Новости выходных: госбюджет США, низкие запасы газа
О США. Президент Соединенных Штатов Джо Байден представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год с увеличением государственных расходов до $ 6 трлн.
О газе. Уровень заполнения подземных хранилищ газа Европы в процентном исчислении достиг минимального за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года).
О корпоративном управлении.Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил возобновить работу комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.
О законопроектах. ЭП подробно описала за какие важны финансово-экономические законопроекты Верховная Рада будет голосовать на неделе.
О КОД. Укравтодор и компания Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проектов строительства окружной дороги вокруг Киева (КОД).
Читайте также дайджест о главных событиях в жизни госпредприятий: Сколько зарабатывают набсоветы госбанков? В ПриватБанке наконец появится руководитель: итоги недели для госпредприятий
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua